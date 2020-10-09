Polonyalı ve Litvanyalı 37 diplomat Belarus'u terk ediyor

Belarus'un Polonya ve Litvanya'nın kendisine karşı yıkıcı faaliyetler gösterdiği iddiasıyla topraklarındaki diplomatlarının sayısını azaltmasını istemesi üzerine Polonya 32, Litvanya 5 diplomatını geri çekme kararı aldı.

Belarus'un Polonya ve Litvanya'nın kendisine karşı yıkıcı faaliyetler gösterdiği iddiasıyla topraklarındaki diplomatlarının sayısını azaltmasını istemesi üzerine Polonya 32, Litvanya 5 diplomatını geri çekme kararı aldı.

Belarus'ta 9 Ağustos tarihinde yapılan devlet başkanlığı seçimlerini Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80 oy alarak kazanması sonrası muhalefet seçimlere hile karıştırıldığı gerekçesiyle sokağa çıkmıştı. Protestolarda yaşanan şiddet olaylarının ardından uluslararası topluluklar ve birçok batılı ülke Lukaşenko'yu ve seçimleri tanımadığını açıklamıştı. Belarus Dışişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada ise, Polonya ve Litvanya'ya Belarus'ta bulunan diplomat sayılarını hızlı bir şekilde azaltmaları çağrısında bulunarak, Polonya'ya diplomat sayısını 50'den 18'e, Letonya'ya ise 25'den 14'e indirmesini istemişti.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Przydacz bugün yaptığı açıklamada, 32 Polonyalı diplomatın bugün akşam saatlerinde Belarus'u terk ettiğini aktardı. Söz konusu kararın Belarus Dışişleri Bakanlığının talebi üzerine alındığını bildiren Przydacz, ülkesinin dostane olmayan bu jeste uygun bir zamanda cevap vereceğini vurguladı. Przydacz, kendilerine tanınan sürenin 9 Ekim'de dolması neticesiyle bugün akşam saatlerinde 32 Polonyalı diplomatın Belarus'u terk ettiğini duyurdu. Przydacz, "Polonyalı personel sayısına sınırlama getirilmesi dostane olmayan bir jest, Polonya buna uygun bir zamanda, uygun bir şekilde buna cevap verecektir" dedi.

Polonya 50 diplomatlarının 32'sini, Litvanya ise 25 diplomatının 5'ini geri çekme kararı aldı. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı