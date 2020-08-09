Polonyalı turistleri taşıyan otobüs Macaristan'da kaza yaptı: 1 ölü Polonyalı turistleri taşıyan tur otobüsü Macaristan'da kaza yaptı.

Polonyalı turistleri taşıyan tur otobüsü Macaristan'da kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre, 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır olmak üzere 34 kişi de yaralandı.

Bulgaristan'dan dönen Polonyalı turistleri taşıyan tur otobüsü Macaristan'ın Kiskunfélegyhza kasabası yakınlarında kaza yaptı. Henüz bilinmeyen bir nedenle şarampole yuvarlanan otobüste ilk belirlemelere göre, 35 yaşındaki bir erkek yolcu hayatını kaybederken, 3'ü ağır 34 kişi yaralandı. Ağır yaralılar arasında 5 yaşında bir çocuk da bulunuyor.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve helikopter sevk edilirken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan yolcuları otobüsten çıkardı. Araçta şoför ve muavinle birlikte 46 kişinin seyahat ettiği bildirildi. M5 otobanında sabah saatlerinde meydana gelen kazanın ardından görevlilerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pawel Jablonski ise kazazedeleri ülkeye getirmek üzere bugün Macaristan'a bir otobüs göndereceklerini açıkladı. - VARŞOVA

Kaynak: İHA