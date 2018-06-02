Adıyaman'da Kayalıklardan Düşen Polonyalı Turist Yaşamını Yitirdi
Adıyaman'da dağda doğa yürüyüşü yapmak isteyen Polonyalı turist, tırmandığı kayalıklardan düşerek feci şekilde yaşamını yitirdi.
Adıyaman'ın tarihi ve turistik yerlerini görmeye gelen Polonyalı turist, gezintiye çıktığı dağda kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.
DOĞA YÜRÜYÜŞÜ YAPMAK İSTEDİ
Edinilen bilgiye göre, Polonya'dan iki kadın ile birlikte Adıyaman'a gelen Ceiik Thomas (53), Nemrut Dağı ile diğer tarihi ve turistik yerleri gezdikten sonra konakladığı Karadut'taki pansiyona döndü. Adıyaman'dan Malatya'ya gidecek olan turistlerden Ceiik Thomas, dağda doğa yürüyüşü yapmak istedi.
KAYALIKLARDAN DÜŞTÜ
Tek başına dağda dolayan Ceiik Thomas, tırmandığı kayalıklardan düştü. Yaklaşık 30 metre yükseklikteki sarp kayalıklara tırmanmaya çalıştığı öğrenilen Ceiik Thomas'ın kayalıklardan düştüğü için vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve hayatını kaybettiği öğrenildi.
CESEDİNE BUGÜN ULAŞILDI
Tekrar pansiyona dönmediği için arkadaşları tarafından yetkililere bilgi verildi. Jandarma, güvenlik korucuları, köylüler ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri tarafından gün boyu arama çalışmaları sürdü.
Hava karardığı için arama çalışmalarına ara verildi. Bir gün sonra devam eden arama çalışmalarında şahsın cesedine ulaşıldı. Şahsın cenazesinin yapılan incelemenin ardından Kahta Devlet Hastanesi Morguna kaldırılacağı öğrenildi.
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ALMANYADAN POLONYAYA EN IYI AJANLARINI POLONYADAN ALIRLAR HAZIR EDER YURT DISINA YOLLARLAR :::kÜCÜK MIT:::Cevap Yaz Yayından Kaldır
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polonyalılar özellikle güneydoğuyu ve doğuyu gezmek için Türkiyeye geliyorlar. polonyalı bir arkadaşım nedenini şöyle açıkladı. polonyada dağ tepe yok. o yüzden dağ görmek bile onlar için çok şey ifade ediyor. Allah akıl fikir versin.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Menzille mi gittiydin be amca hangi trustik alanlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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Komagene bilgesinde hazine arayip ve hazineye yaklasanlarin sonu lanetli bir hüsrandır...Cevap Yaz Yayından Kaldır