Polonyalı Kayakseverlerin Tercihi Erciyes

Varşova'dan direkt uçuşla Kayseri'ye gelen Polonyalı turist kafilesi, Kayseri Havalimanı'nda karanfille karşılandı.

Kayak yapmak için Türkiye'nin önemli merkezlerinden Erciyes'i tercih eden 173 kişilik Polonyalı turist kafilesi, ilk kez gerçekleştirilen Varşova-Kayseri uçuşuyla kente geldi.

Havalimanında karanfille karşılanan kafile, kendileri için verilen kokteyle katıldı.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erciyes Kayak Merkezi'nin Avrupa ülkelerinde de tercih edilen bir yer olduğunu belirtti.

Avrupalı turistler tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nin tercih edilmesinde, bu ülkelerde yapılan reklam ve pazarlama çalışmalarının etkili olduğunu vurgulayan Cıngı, şöyle konuştu:

"Geçen yıl Kayseri tarihinde bir ilk olarak Moskova-Kayseri uçuşuyla Rus turistler Erciyes'e gelmişti. Bu yıl da Avrupa ülkelerinde yaptığımız pazarlama çalışmaları sonucunda direkt uçuşla Polonyalı turistler kentimize geldi. Bu turistlerin ülkemize gelmesinde tabii ki bir ön çalışma var. Acentelerle orada görüştük, onları buraya davet ettik, otelleri ve tesisleri gezdirdik. Sonuçta da burayı beğendiler ve ilk kafile bugün geldi. Biz sezon biter bitmez bir sonraki sezonun çalışmalarına başlıyoruz. Özellikle uluslararası pazarlama açısından büyük bir gayret gösteriyoruz. Bu çalışmaların sonucu olarak bugün ilk turist kafilesi şehrimize geldi."

Avrupa'dan Kayseri'ye direkt uçuşların turistler için çok önemli olduğunun altın çizen Cıngı, turizmin bir şehir için önem taşıdığını, Kayseri esnafının bunun katkısını hissedeceğini söyledi.

Erciyes'e gelenlerin sadece dağ tesislerine değil bütün şehir esnafına kazandıracağına dikkati çeken Cıngı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"5-10 yıl sonra bir haftada 20-30 ülkeden uçuşlar gerçekleşecek. Bu uçakla 173 yolcu geldi. Bu kafile bir hafta boyunca Kayseri'de kalacak. Erciyes'te kayma imkanının yanı sıra 6 bin yıllık medeniyete sahip Kayseri'yi, Kapadokya bölgesi, Ağırnas, Gesi, Sultan Sazlığı ve Kapuzbaşı Şelalelerini de gezme imkanı bulacaklar. Gelecek hafta bu kafile gidecek, başka kafile gelecek. 14 hafta boyunca bu böyle devam edecek. Ayrıca önümüzdeki cuma günü Polonya, Ukranya ve Rusya'dan direkt uçuşlarla turistler gelecek. Aynı gün içerisinde 3 farklı ülkeden turistleri Erciyes'te ağırlayacağız."

Kaynak: AA