Polonyalı futbolcu Milik, EURO 2020'de oynayamayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polonyalı futbolcu Milik, EURO 2020'de oynayamayacak

Polonyalı futbolcu Milik, EURO 2020'de oynayamayacak
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Forvet oyuncusu Arkadiusz Milik, sakatlığı nedeniyle Polonya Milli Takımı'nın 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kadrosundan çıkarıldı.

Forvet oyuncusu Arkadiusz Milik, sakatlığı nedeniyle Polonya Milli Takımı'nın 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kadrosundan çıkarıldı.

Teknik direktör Paulo Sousa, ayak bileğindeki kırık yüzünden faydalanamadığı Krzysztof Piatek'ten sonra hücum hattındaki bir diğer önemli kozu Milik'i de kaybetti.

Polonya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sol dizindeki küçük menisküs yırtığına rağmen milli takım kampına davet edilen Milik, durumu istenen düzeye gelmediği için turnuvada forma giyemeyecek. 27 yaşındaki Milik'in yerine kadroya başka oyuncu da alınmayacak.

Robert Lewandowski dışındaki önemli skor opsiyonlarından yoksun kalan Polonya, EURO 2020'de İspanya, İsveç ve Slovakya'nın bulunduğu E Grubu'nda mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Enes Ünal Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Polonyalı futbolcu Milik, EURO 2020'de oynayamayacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.06.2021 13:17:44. #1.13#

title