Polonyalı çekiççi Wlodarczyk, rakibinin eldivenleriyle üst üste üç olimpiyat altın madalyası kazandı
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Polonyalı çekiççi Wlodarczyk, rakibinin eldivenleriyle üst üste üç olimpiyat altın madalyası kazandı

Polonyalı çekiççi Wlodarczyk, rakibinin eldivenleriyle üst üste üç olimpiyat altın madalyası kazandı
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Polonyalı çekiççi Anita Wlodarczyk, 12 yıl önce hayatını kaybeden rakibi ve vatandaşı Kamila Skolimowska'nın ayakkabı ve eldivenleriyle üst üste üçüncü olimpiyat altın madalyasını kazandı.

Polonyalı çekiççi Anita Wlodarczyk, 12 yıl önce hayatını kaybeden rakibi ve vatandaşı Kamila Skolimowska'nın ayakkabı ve eldivenleriyle üst üste üçüncü olimpiyat altın madalyasını kazandı.

2000 Sidney Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan ancak 2009 yılında 26 yaşındayken akciğer embolisi nedeniyle hayatını kaybeden Skolimowska'nın ayakkabı ve eldivenleriyle yarışan Wlodarczyk, başarılarına bir yenisini ekledi.

36 yaşındaki Polonyalı atlet, 78,48 metrelik atışıyla Londra 2012 ve Rio 2016'nın ardından Tokyo 2020'de de altın madalyanın sahibi oldu.

Wlodarczyk, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2015 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 81,08 metrelik atışla dünya rekoru kırmış ve "çekiç atmada 80 metreyi geçen ilk kadın" unvanını almıştı.

Rio 2016'da 82,29 metre ile dünya rekorunu geliştiren Polonyalı sporcu, dünya şampiyonalarında 2009 Berlin, 2013 Moskova, 2015 Pekin ve 2017 Londra'da podyumun zirvesine çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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Polonyalı çekiççi Wlodarczyk, rakibinin eldivenleriyle üst üste üç olimpiyat altın madalyası kazandı - Haberler Spor
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