Polonyalı arkeologlar bandajları çıkarınca fark etti: İlk kez hamile kadın mumyası bulundu

Polonya Ulusal Müze'sinde gerçekleştirilen bir çalışma, dünya üzerindeki ilk hamile kadın mumyasının keşfedilmesini sağladı. Bir süreden bu yana müzede duran mumyada inceleme gerçekleştirilen Polonyalı arkeologlar, bandajları çıkardıklarında mumyada bir cenin olduğunu fark etti.

Polonyalı arkeologların son gerçekleştirdikleri çalışma, arkeoloji dünyasında önemli bir keşfin de kapılarını aralamış oldu.

Polonya'nın başkenti Varşova'daki Ulusal Müze koleksiyonunda 2016 yılında tespit edilen mumyanın, bugüne kadar rahip Hor-Djehuti'nin bedenine ait olduğu sanılıyordu. Ancak Polonyalı arkeologların mumya üzerinde yaptıkları son çalışma, gerçeği ortaya çıkardı.

BANDAJLARA SARILI HAMİLE KADIN BEDENİ

The First News'in haberine göre, Polonyalı bilim insanlarından oluşan ekibin yürüttüğü yeni çalışma, bandajlara sarılı kadının hamile olduğunu ortaya koydu.

BEBEK 28 HAFTALIK İKEN MUMYALANDI

Uzmanlar, birkaç sefer tomografik tarama, röntgen ve üç boyutlu görüntüleme ile incelenen kadının 26 ila 28 haftalık hamileyken mumyalandığını belirledi. Ölüm nedeni tespit edilemeyen mumyalanmış kadının yaşı ise 20 ila 30 arasında.

FETÜSÜN CİNSİYETİ HENÜZ BELİRLENMEDİ

Diğer yandan kadının rahmindeki fetüsün cinsiyetinin henüz belli olmadığı açıklandı.Yapılan keşfin çok özel olduğunu belirten Polonya Bilimler Akademisinde Akdeniz ve Doğu Kültürleri Enstitüsünden Wojciech Ejsmond, "Mumyalama sırasında ölen kişinin karnından fetüs çıkarılmamış. İşte bu yüzden bu mumya gerçekten özel. Bu, 'mumyamızın' şu ana kadar dünyada rahminde cenin tespit edilen tek mumya olduğu anlamına geliyor" diye konuştu.