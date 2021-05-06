Polonyalı arkeologlar bandajları çıkarınca fark etti: İlk kez hamile kadın mumyası bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polonyalı arkeologlar bandajları çıkarınca fark etti: İlk kez hamile kadın mumyası bulundu

Polonyalı arkeologlar bandajları çıkarınca fark etti: İlk kez hamile kadın mumyası bulundu
Haberler.com / Haber Editör - Haberler | Güncel

Polonya Ulusal Müze'sinde gerçekleştirilen bir çalışma, dünya üzerindeki ilk hamile kadın mumyasının keşfedilmesini sağladı. Bir süreden bu yana müzede duran mumyada inceleme gerçekleştirilen Polonyalı arkeologlar, bandajları çıkardıklarında mumyada bir cenin olduğunu fark etti.

Polonyalı arkeologların son gerçekleştirdikleri çalışma, arkeoloji dünyasında önemli bir keşfin de kapılarını aralamış oldu.

Polonya'nın başkenti Varşova'daki Ulusal Müze koleksiyonunda 2016 yılında tespit edilen mumyanın, bugüne kadar rahip Hor-Djehuti'nin bedenine ait olduğu sanılıyordu. Ancak Polonyalı arkeologların mumya üzerinde yaptıkları son çalışma, gerçeği ortaya çıkardı.

BANDAJLARA SARILI HAMİLE KADIN BEDENİ

The First News'in haberine göre, Polonyalı bilim insanlarından oluşan ekibin yürüttüğü yeni çalışma, bandajlara sarılı kadının hamile olduğunu ortaya koydu.

BEBEK 28 HAFTALIK İKEN MUMYALANDI

Uzmanlar, birkaç sefer tomografik tarama, röntgen ve üç boyutlu görüntüleme ile incelenen kadının 26 ila 28 haftalık hamileyken mumyalandığını belirledi. Ölüm nedeni tespit edilemeyen mumyalanmış kadının yaşı ise 20 ila 30 arasında.

FETÜSÜN CİNSİYETİ HENÜZ BELİRLENMEDİ

Diğer yandan kadının rahmindeki fetüsün cinsiyetinin henüz belli olmadığı açıklandı.Yapılan keşfin çok özel olduğunu belirten Polonya Bilimler Akademisinde Akdeniz ve Doğu Kültürleri Enstitüsünden Wojciech Ejsmond, "Mumyalama sırasında ölen kişinin karnından fetüs çıkarılmamış. İşte bu yüzden bu mumya gerçekten özel. Bu, 'mumyamızın' şu ana kadar dünyada rahminde cenin tespit edilen tek mumya olduğu anlamına geliyor" diye konuştu.

Haber Editör
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Eda Ece Ebru Yaşar Hande Erçel Yıldız Tilbe
Spor Muslera Mesut Özil Fatih Terim Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Polonyalı arkeologlar bandajları çıkarınca fark etti: İlk kez hamile kadın mumyası bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 10:59:18. #1.16#

title