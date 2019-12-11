Polonya: Yurt dışında kürtaj yaptırmak isteyenler için 'alo yardım hattı' kuruldu
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Polonya: Yurt dışında kürtaj yaptırmak isteyenler için 'alo yardım hattı' kuruldu

Avrupa'nın en sıkı kürtaj karşıtı kanunlarına sahip olan ülkelerden biri olan Polonya'da kadınların kürtaj için yurtdışına seyahatini kolaylaştırmak için yardım hattı kuruldu

11.12.2019 21:31 | Son Güncelleme: 11.12.2019 21:31
Polonya: Yurt dışında kürtaj yaptırmak isteyenler için 'alo yardım hattı' kuruldu

'nın en sıkı kürtaj karşıtı kanunlarına sahip olan ülkelerden biri olan 'da kadınların kürtaj için yurtdışına seyahatini kolaylaştırmak için yardım hattı kuruldu.


Sınır Tanımayan Kürtaj isimli girişim kürtaj olmak isteyen kadınların yurtdışına seyahati ile ilgili tavsiye vermeyi ve mali destek sağlamayı amaçlıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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