Polonya'ya göre Rusya'nın Ukrayna'ya saldırma niyeti bugün dünden daha net

Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Pawel Soloch, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırma niyetinin, bugün dünden daha net olduğu söyledi.

Rusya'nın Ukrayna sınırlarında Rus askeri personelini azalttığına dair haberlere ilişkin değerlendirmede bulunan Soloch, " Rusya'nın Ukrayna'ya saldırma olasılığı düne göre bugün daha yüksek. Son gelen raporlar gerçekten endişe verici. Biz birliklerin geri çekilip çekilmediğiyle ilgilenmiyoruz. Rusya'nın açıkladığı somut kanıtlara bakıyoruz." dedi.

Soloch, aksine bölgede Rus askeri birliklerinin sayısının arttırıldığına dair duyumlar aldıklarını belirterek "Ukrayna'nın Lugansk ve Donbas şehirlerinden Kiev yönüne doğru saldırı olabilir. Odesa veya deniz kıyısından da olabilir. Rusya'nın yeterli kuvveti var ve hazırlar. En tehlikeli senaryo, bunun gerçekleşmesidir." ifadelerini kullandı.

Eski Polonya Savunma Bakanı emekli General Waldemar Skrzypczak da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO ile olası bir savaşı kaybedeceğini söylemişti.

Skrzypczak, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin yaptığı açıklamada, "Putin muhtemelen NATO ile savaşırsa kaybedecek ve uzun vadede bu Rusya'nın yıkımına yol açacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

AA - Güncel