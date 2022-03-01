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Polonya'ya giriş yapan Türk vatandaşları tahliye ediliyor

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna'daki savaş nedeniyle Polonya tarafına geçen Türk vatandaşları, Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği girişimleriyle yurda dönüş yapıyor.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Polonya tarafına geçen Türk vatandaşları, Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği girişimleriyle yurda dönüş yapıyor.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği, Ukrayna'daki savaş nedeniyle sınırlardan Polonya tarafına geçen Türk vatandaşlarına desteğini sürdürüyor. Korczowo, Hrebenne ve Medyka sınır kapılarına gönderilen otobüsler, Polonya topraklarına geçiş yapan Türk vatandaşlarını başkent Varşova'ya ilk uçakla Türkiye'ye göndermek üzere taşıyor. Bölgede büyükelçiliğe bağlı görevlilerin, Türk vatandaşlarına yardımcı olduğu ve yurda dönüş işlemlerini kolaylaştırdığı ifade edildi.

POLONYA'DAN 250'DEN FAZLA TÜRK VATANDAŞI YURDA DÖNDÜ

Sınırlardan başkent Varşova'ya getirilen Türk vatandaşlarının ihtiyaçlarının hem Türk, hem de Polonyalı görevlilerce karşılandığı belirtildi. Şu ana kadar 250'den fazla Türk vatandaşının ülkeye gönderildiği, tahliyelerin ise devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Polonya'ya giriş yapan Türk vatandaşları tahliye ediliyor

Polonya'ya giriş yapan Türk vatandaşları tahliye ediliyor

Polonya'ya giriş yapan Türk vatandaşları tahliye ediliyor

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Ukrayna, Türkiye, Polonya, Türk, Dünya, Güncel, Haberler

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