Polonya'ya 2 bin asker göndermeyi planlayan Trump, Almanya'yı Rusya'ya karşı uyardı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Polonya'ya 2 bin asker göndermeyi planladığını açıklarken, Almanya'yı Rus doğal gazına bağımlı hale gelmemesi konusunda uyardı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Washington'da buluşan Trump, Polonyalı liderin ziyareti ve 32 ila 35 adet Amerikan F-35 alımında anlaşmayı kutlamak için Beyaz Saray'ın üzerinden F-35 uçakları uçurdu. Euronews.com'da Görüntüle