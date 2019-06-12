Polonya'ya 2 bin asker göndermeyi planlayan Trump, Almanya'yı Rusya'ya karşı uyardı

Polonya'ya 2 bin asker göndermeyi planlayan Trump, Almanya'yı Rusya'ya karşı uyardı

Başkan Donald Trump, Polonya’ya 2 bin ABD askeri göndermeyi düşündüğünü açıklarken Almanya’yı Rusya’ya doğal gaz bakımından bağımlı olmaması konusunda uyardı

Polonya'ya 2 bin asker göndermeyi planlayan Trump, Almanya'yı Rusya'ya karşı uyardı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Polonya'ya 2 bin asker göndermeyi planladığını açıklarken, Almanya'yı Rus doğal gazına bağımlı hale gelmemesi konusunda uyardı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Washington'da buluşan Trump, Polonyalı liderin ziyareti ve 32 ila 35 adet Amerikan F-35 alımında anlaşmayı kutlamak için Beyaz Saray'ın üzerinden F-35 uçakları uçurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et