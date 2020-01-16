Polonya ve Litvanya: Rusya'nın tarihi çarpıtmasına karşı duracağız
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Polonya ve Litvanya: Rusya'nın tarihi çarpıtmasına karşı duracağız

Polonya ve Litvanya, "İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasında Sovyetler Birliği'nin rolünü ve sorumluluğunu azaltmaya çalışan Rusya'nın tarihi saldırganlığına" karşı kendilerini savunacaklarını bildirdi

16.01.2020 20:42 | Son Güncelleme: 16.01.2020 20:42
Polonya ve Litvanya: Rusya'nın tarihi çarpıtmasına karşı duracağız

ve , "İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasında Sovyetler Birliği'nin rolünü ve sorumluluğunu azaltmaya çalışan 'nın tarihi saldırganlığına" karşı kendilerini savunacaklarını bildirdi.


Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius ile Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşen görüşmenin ardından yaptıkları ortak açıklamada, Polonya'yı İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasına neden olmakla suçlayan Rus hükümet yetkililerinin son açıklamalarını dezenformasyon ve kendi uluslarına yönelik tehdit olarak algıladıklarını dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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