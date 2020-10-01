Polonya ve Çekya'dan AB'ye Belarus çağrısı

Polonya Dışişleri Bakanı Rau Zbigniew ve Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek, Avrupa Birliği'nin (AB) Belarus sivil toplumuna verilen desteği öncelikli görev olarak görmesi gerektiğini söyledi.

Polonya Dışişleri Bakanı Rau Zbigniew ve Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek, Avrupa Birliği'nin (AB) Belarus sivil toplumuna verilen desteği öncelikli görev olarak görmesi gerektiğini söyledi.

Çekya'nın başkenti Prag'ta bir araya gelen Petricek ve Zbigniew ortak basın toplantısı düzenledi.

Çekya Dışişleri Bakanı Tomas, AB yetkilileri ile yapacağı görüşmelerde Belarus konusunu gündeme getireceğini belirterek, "Ülkelerimiz benzer tarihi tecrübelere sahip. Son aylarda Belarus'ta olan olaylar bizlere birkaç on yıl önce Çekya ve Polonya'da gerçekleşen olayları hatırlatıyor." diye konuştu.

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew ise açıklamasında, ülkesinin Belarus'un ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla dayanışma fonu kurulması için hazırlık çalışması yaptığını kaydederek, "AB, Belarus sivil toplumuna verdiği desteği öncelikli görev olarak görmeli." dedi.

Belarus'ta 1994'ten bu yana 5 defa art arda Cumhurbaşkanı seçilen Aleksandr Lukaşenko, 9 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 80,1 oy ile yeniden kazanmış, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya yüzde 10,12 oy alabilmişti.

Tikhanovskaya'nın önderliğindeki muhalefet seçim sonuçlarına karşı çıkmış, "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlamıştı.

Ülkede devam eden gösterilerde protestocular yeni seçimin yanı sıra Anayasa değişikliği talebinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz