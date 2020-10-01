Polonya ve Çekya'dan AB'ye Belarus çağrısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Polonya ve Çekya'dan AB'ye Belarus çağrısı

01.10.2020 21:39 | Son Güncelleme: 01.10.2020 21:42
Polonya ve Çekya'dan AB'ye Belarus çağrısı

Polonya Dışişleri Bakanı Rau Zbigniew ve Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek, Avrupa Birliği'nin (AB) Belarus sivil toplumuna verilen desteği öncelikli görev olarak görmesi gerektiğini söyledi.

Polonya Dışişleri Bakanı Rau Zbigniew ve Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek, Avrupa Birliği'nin (AB) Belarus sivil toplumuna verilen desteği öncelikli görev olarak görmesi gerektiğini söyledi.

Çekya'nın başkenti Prag'ta bir araya gelen Petricek ve Zbigniew ortak basın toplantısı düzenledi.

Çekya Dışişleri Bakanı Tomas, AB yetkilileri ile yapacağı görüşmelerde Belarus konusunu gündeme getireceğini belirterek, "Ülkelerimiz benzer tarihi tecrübelere sahip. Son aylarda Belarus'ta olan olaylar bizlere birkaç on yıl önce Çekya ve Polonya'da gerçekleşen olayları hatırlatıyor." diye konuştu.

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew ise açıklamasında, ülkesinin Belarus'un ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla dayanışma fonu kurulması için hazırlık çalışması yaptığını kaydederek, "AB, Belarus sivil toplumuna verdiği desteği öncelikli görev olarak görmeli." dedi.

Belarus'ta 1994'ten bu yana 5 defa art arda Cumhurbaşkanı seçilen Aleksandr Lukaşenko, 9 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 80,1 oy ile yeniden kazanmış, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya yüzde 10,12 oy alabilmişti.

Tikhanovskaya'nın önderliğindeki muhalefet seçim sonuçlarına karşı çıkmış, "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlamıştı.

Ülkede devam eden gösterilerde protestocular yeni seçimin yanı sıra Anayasa değişikliği talebinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şehrazat Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Özlem Yıldız
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Ali Palabıyık Mehmet Özdilek Vincent Aboubakar
Daha Fazla Ekim Avrupa Kocaeli Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Polonya ve Çekya'dan AB'ye Belarus çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 21:50:01. #1.14#
title