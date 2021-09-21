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Polonya ve Belarus sınırında göçmen krizi

AA / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel
Polonya ve Belarus sınırında göçmen krizi

Polonya, Belarus'u göçmenler üzerinden bu ülkeye ve Avrupa Birliği'ne (AB) baskı yapmakla suçladı.

Polonya, Belarus'u göçmenler üzerinden bu ülkeye ve Avrupa Birliği'ne (AB) baskı yapmakla suçladı.

Polonya Güvenlik Birimi Sözcüsü Stanislaw Zaryn, basına yaptığı açıklamada, ağustostan itibaren ülkesinin göçmen baskısı altında olduğunu, bu duruma Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun eylemlerinin yol açtığını savundu.

Zaryn, Belarus'un yapay bir göçmen rotası oluşturmaya çalıştığını, bu bağlamda önce Belarus-Litvanya, daha sonra Belarus-Letonya, şimdi de Belarus-Polonya sınırını istikrarsızlaştırmaya çalıştığını ileri sürdü.

Stanislaw Zaryn, "Belarus'a ait resmi oluşumlar, büyük çoğunluğu Orta Doğu'dan olmak üzere göçmenleri kendi bölgelerine getiriyorlar. Göçmenler çoğunlukla Rusya'dan Belarus'a geliyor. Bu sistematik ve geniş yönlü bir eylem. Bizim edindiğimiz verilere göre, binlerce göçmen Lukaşenko tarafından Belarus'a getirilmiş. Belarus, yeni yollar üzerinden göçmenleri AB'ye taşımaya çalışıyor." diye konuştu. Zaryn, Lukaşenko'nun önceki konuşmalarında, ülkesindeki sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesinin öcünü almak için bir göçmen rotası oluşturacağını söylediğini ifade etti.

"AB'ye karşı düşmanca bir planın uygulandığını gözlemliyoruz"

Zaryn, "AB'ye karşı düşmanca bir planın uygulandığını gözlemliyoruz, özellikle Litvanya, Letonya ve Polonya'ya yönelik. Belarus'un, Rusya'nın onayıyla yürüttüğü operasyon, Orta Avrupa ülkelerini ve tüm Avrupa Birliği'ni istikrarsızlaştırmayı amaçlıyor. Göçmenler acımasızca Belarus'tan atılıyor. Büyük çoğunluğu Almanya sınırını geçeceklerine ikna olmuş şekilde hareket ediyorlar." dedi.

Belarus yönetiminin, Polonya'ya karşı daha agresif bir tutum sergileyeceğinden endişe duyduklarını belirten Zaryn, ülkesinin doğu sınırında yaşanan krizin çok daha uzun sürebileceğini, bununla beraber Rus ve Belarus basınının "Polonya'nın göçmenlere kötü muamelede bulunduğu" yönünde dezenformasyon yaydığını kaydetti.

3 göçmen ölü bulundu

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin doğu sınırında yaşanan göçmen krizine ilişkin yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin 3 göçmenin cesedine ulaştığını, göçmenlerin donarak yaşamlarını yitirdiklerini bildirmişti.

Ne olmuştu?

Belarus'ta 9 Ağustos 2020'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla başlatılan gösteriler ülke geneline yayılmış ve çok sayıda muhalif gözaltına alınmıştı.

Polonya başta olmak üzere çok sayıda komşu ülke, muhaliflere siyasi sığınma hakkı tanıyarak destek olmuştu.

Lukaşenko'nun muhalefete yönelik baskılarının artması sonucunda AB ve ABD, bu ülkeye çok sayıda yaptırım uygulamaya başlamıştı.

AA / Aşkın Kıyağan - Son Dakika Haberleri
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