- Polonya ve ABD ordularının ortak Defender-Europe 20 Plus tatbikatı başladı
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- Polonya ve ABD ordularının ortak Defender-Europe 20 Plus tatbikatı başladı

- Polonya ve ABD ordularının ortak Defender-Europe 20 Plus tatbikatı başladı Polonya ve ABD ordularının ortaklaşa düzenlediği Defender-Europe 20 Plus tatbikatı başladı.

05.06.2020 12:18 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:45

- Polonya ve ABD ordularının ortak Defender-Europe 20 Plus tatbikatı başladı

VARŞOVA - Polonya ve ABD ordularının ortaklaşa düzenlediği Defender-Europe 20 Plus tatbikatı başladı. 19 Haziran'a kadar sürecek olan tatbikata 6 bin asker katılıyor.

Defender-Europe 20 (Avrupa Savunması 2020) tatbikatının korona virüs salgını dolayısıyla ertelenmesinin ardından Polonya ve ABD'nin ortaklaşa düzenlemeyi kararlaştırdıkları Defender-Europe 20 Plus tatbikatı başladı. Polonya'nın kuzeybatısındaki Drawsko Pomorskie kentinde bulunan Kara Kuvvetleri Eğitim Merkezi'nde düzenlenen tatbikata 4 bini ABD askeri olmak üzere toplam 6 bin asker katılıyor. Polonya ordusunun Mi-24 helikopterleri ve F-16 uçakları, ABD ordusunun ise Abrams tankları, BWP Bradley savaş araçları, Apache ve Black Hawk helikopterleri katıldığı tatbikatta 2 bine yakın askeri teçhizat kullanılıyor. 5-19 Haziran tarihleri arasında sürecek tatbikatın amacı Amerikan ordu birliklerinin Avrupa'ya hızlıca yerleştirilme kabiliyeti sayesinde işbirliği ve stratejik hazırlığı arttırmak ve ev sahibi ülkelerin söz konusu birliklerin kabul imkanlarının test edilmesi şeklinde açıklandı. Tugaylar düzeyinde Polonyalı ve ABD'li askerlerin ortak bir savaş operasyonunda işbirliği yapma yeteneğinin kontrol edildiği Defender-Europe 20 Plus tatbikatının açılışını yapan Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak "Pandemiye rağmen ABD ordularının Polonya'da bulunuyor olması güvenin ifadesidir, ortak tatbikat ise yakın işbirliğimizin kanıtıdır" şeklinde konuştu.

Defender-Europe 20 Plus korona virüs dolayısıyla iptal edilmiş olan Defender-Europe 20 çok uluslu tatbikat programının modifiye edilmiş şekli. Soğuk savaşın sona ermesinin ardından ABD'nin Avrupa'daki en büyük konuşlandırması olacak Defender-Europe 20 tatbikatı, geçtiğimiz Nisan ayı boyunca 10 Avrupa ülkesi topraklarında gerçekleştirilecekti. 18 ülkeden 20 bini ABD askeri olmak üzere toplamda 37 bin askerin katılımın öngörüldüğü tatbikat 13 Mart'ta ABD'nin korona virüs salgını dolayısıyla askeri personel ve ekipmanın Avrupa'ya aktarımını durdurmasının ardından iptal edilmişti.

- Polonya ve ABD ordularının ortak Defender-Europe 20 Plus tatbikatı başladı

Kaynak: İHA

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