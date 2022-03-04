Polonya-Ukrayna sınırındaki askeri üstte hareketlilik

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, ABD tarafından Polonya'nın Rzeszow kasabasına oluşturulan askeri üstte, yoğun hareketlilik gözlendi. Üsse birçok ülkeden askeri kargo uçağının iniş yaptığı görüldü. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve beraberindeki heyet, askeri üssü ziyaret etti.