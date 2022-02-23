Polonya-Ukrayna sınırına askeri sevkiyat sürüyor - Haberler
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Polonya-Ukrayna sınırına askeri sevkiyat sürüyor

AA - Güncel
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından Polonya'ya sevk edilen askerlerin Rzeszow kasabasına oluşturulan askeri üste bekleyişi devam ederken, havalimanına inen Kanada Hava Kuvvetlerine ait askeri uçaktan malzeme ve ekipman indirildiği görüldü.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından Polonya'ya sevk edilen askerlerin Rzeszow kasabasına oluşturulan askeri üste bekleyişi devam ederken, havalimanına inen Kanada Hava Kuvvetlerine ait askeri uçaktan malzeme ve ekipman indirildiği görüldü.

Polonya-Ukrayna sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Polonya-Ukrayna sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Polonya-Ukrayna sınırına askeri sevkiyat sürüyor

AA - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Pentagon, Polonya, Kanada, Güncel, Haberler

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