Polonya-Ukrayna sınırına askeri sevkiyat sürüyor
AA - Güncel
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından Polonya'ya sevk edilen askerlerin Rzeszow kasabasına oluşturulan askeri üste bekleyişi devam ederken, havalimanına inen Kanada Hava Kuvvetlerine ait askeri uçaktan malzeme ve ekipman indirildiği görüldü.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından Polonya'ya sevk edilen askerlerin Rzeszow kasabasına oluşturulan askeri üste bekleyişi devam ederken, havalimanına inen Kanada Hava Kuvvetlerine ait askeri uçaktan malzeme ve ekipman indirildiği görüldü.