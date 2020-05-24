Polonya uçak seferlerini aşamalı olarak yeniden başlatacak
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Polonya uçak seferlerini aşamalı olarak yeniden başlatacak

Korona virüs nedeniyle tüm uçuşları askıya alan Polonya, uçak seferlerini 3 aşamalı olarak yeniden başlatacak.

Polonya uçak seferlerini aşamalı olarak yeniden başlatacak
24.05.2020 14:06 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:06

Korona virüs nedeniyle tüm uçuşları askıya alan Polonya, uçak seferlerini 3 aşamalı olarak yeniden başlatacak.

Polonya Altyapı Bakan Yardımcısı Marcin Horala yaptığı açıklamada, korona virüs salgını nedeniyle askıya alınan uçuşlara 3 aşamalı olarak yeniden başlanacağını söyledi. Horala sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada, 1 Haziran günü 15 Mart itibarıyla askıya alınan iç hat uçuşlarına başlanacağını aktardı. Geçtiğimiz yıl Polonya havaalanlarının 49 milyon yolcuya hizmet verdiğini, 2020 yılına büyük umutlarla girdiklerini ifade eden Horala, korona virüs salgınının kendilerinin tüm plan ve beklentilerinin üzerini çizdiğini belirtti. Bakan Yardımcısı, bir sonraki adımın ise Avrupa ülkelerine uçuşların gerçekleştirilmesi olacağını söyledi. Hali hazırda 14 Haziran tarihine kadar yurt dışı uçuşların yasak olduğu ülkede bu tarihten hemen sonra uçuşlara başlanacağını kesin olarak söylemenin mümkün olmadığını ifade eden Horala, söz konusu durumun salgının gidişatına bağlı olacağını aktardı.

İkinci aşamada uçuşların salgını kontrol altına almış ve durumu Polonya'dan daha kötü olmayan Avrupa ülkelerine gerçekleştirileceğini kaydeden Horala, bir sonraki adım olan üçüncü aşamada ise kıtalar arası uçuşlara başlanacağını bildirdi. "Kıtalar arası uçuşlar da salgını kontrol altına almış ülkelere gerçekleştirilecek" diyen Polonyalı Bakan Yardımcısı, Polonya havaalanlarında ve düzenlenecek tüm uçuşlarda sosyal mesafe kuralının gözetileceğini, tüm yolcuların ateşinin ölçüleceğini, yolculuk esnasında maske takmanın zorunlu olacağını ve uçakların her sefer sonrası dezenfekte edileceğini belirtti.

Polonya'nın ulusal havayolu şirketi LOT geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 1 Haziran'dan itibaren yurt içi uçuşlarına yeniden başlayacağını duyurmuştu. İlk etapta sınırlı olacak uçuşların Varşova'dan Krakow, Gdansk, Poznan, Rzeszow, Szczecin, Wroclaw ve Zielona Gora şehirlerine düzenleneceği, günlük toplam 30 seferin yapılacağı bildirilmişti. Açıklamada bu seferlere ek olarak günde bir kere de Krakow'dan Gdansk şehrine uçuş gerçekleştirileceği ifade edilmişti.

Öte yandan, Polonya Sağlık Bakanlığı'nın bu sabah yaptığı açıklamaya göre ülkede korona virüs tespit edilen kişi sayısının 21 bin 236'ya, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı ise 995'e ulaştı. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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