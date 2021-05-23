Polonya, Türkiye'den SİHA satın alan ilk NATO üyesi oluyor
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BBC

Polonya, Türkiye'den SİHA satın alan ilk NATO üyesi oluyor

Polonya, Türkiye'den SİHA satın alan ilk NATO üyesi oluyor
BBC - Haberler | Dünya

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, dün Türkiye'den 24 adet SİHA (silahlı insansız hava aracı) satın alacaklarını duyurdu.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, dün Türkiye'den 24 adet SİHA (silahlı insansız hava aracı) satın alacaklarını duyurdu. Böylece Polonya, Türkiye'den SİHA satın alan ilk NATO üyesi olacak.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak'ın açıklamasına göre Baykar savunma şirketinin ürettiği Bayraktar TB2 adlı SİHA'lar önümüzdeki yıl teslim edilecek.

Bayraktar TB2 SİHA'ları, Polonya'da tanksavar füzesi fırlatıcılarına eşlik edecek. Polonya aynı zamanda lojistik ve eğitim paketi de satın alacak.

Blaszczak, devlet radyosuna yaptığı açıklamada TB2 SİHA'larının etkinliklerini savaşlarda kanıtladığını söyleyerek anlaşmanın gelecek hafta imzalanacağını aktardı.

AA'nın haberine göre de insansız hava aracının satışına ilişkin anlaşmanın, bu hafta Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'nın Türkiye'ye yapacağı ziyaret sırasında imzalanması bekleniyor.

Reuters'ın haberine göre Türk yetkililer Türkiye'nin dünyada İHA (insansız hava aracı) ve SİHA üreten dördüncü gücü haline dönüştüğünü aktarıyor.

Yine Reuters'ın haberine göre Baykar şimdiye kadar Bayraktar TB2 SİHA'larını Azerbaycan, Ukrayna, Katar ve Libya'ya sattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mart ayında Suudi Arabistan'ın da SİHA satın almakla ilgilenen ülkelerden biri olduğunu aktarmıştı.

Sektörün en iyilerinden biri olarak tanımlanıyor

Türkiye'de üretilen İHA ve SİHA'lar, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar ile tekrar dünyanın dikkatini çekmişti.

Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2 adlı SİHA, sektörün en iyilerinden biri olarak tanımlanıyor.

Özellikle füze taşıyabilen en küçük SİHA'lardan biri olması dolasıyla rakiplerinden ayrılıyor.

Bayraktar TB2, keşif, sürekli havadan gözetleme ve istihbarat görevlerini yerine getirmesi açısından bir İHA, mühimmat yükünü hedefe ateşleyerek imha etmesi açısından ise SİHA olarak kullanılabiliyor.

Kanada, üretim teknolojisi ihracatı iznini iptal etti

Diğer yandan Kanada, Türkiye'ye insansız hava aracı üretimi için teknoloji ihracı iznini Nisan ayında iptal etmişti.

Kanada, Türkiye'nin ürettiği İHA'ların Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan'a karşı kullanıldığı haberlerinin ardından bu durumu araştırmak için ihracata Ekim ayında ara vermişti.

Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau, Türkiye'de üretilen İHA (insansız hava aracı) ve SİHA'ların (silahlı insansız hava aracı) Dağlık Karabağ'da kullanıldığının tespit edilmesi üzerine ihracat izninin iptal edildiğini açıkladı.

Garneau, "Teknolojinin bu şekilde kullanımı Kanada'nın dış politikasıyla da, Türkiye'nin verdiği son kullanıcı taahhütleriyle de uyuşmamaktadır" dedi.

BBC
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