Polonya Sınırında Yoğunluk Devam Ediyor
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Ukrayna'dan çıkmaya çalışanların en önemli adreslerinden biri Polonya. Ülkeden ayrılan 2.5 milyondan fazla insanın onda birinden fazlası Polonya'nın başkenti Varşova'ya gitti.
Ukrayna'dan çıkmaya çalışanların en önemli adreslerinden biri Polonya. Ülkeden ayrılan 2.5 milyondan fazla insanın onda birinden fazlası Polonya'nın başkenti Varşova'ya gitti.
İnsanlar sınırda otobüslere binmek için uzun kuyruklarda bekliyor. Ukrayna'dan gelenlere yol boyunca uzanan çadırlarda çeşitli erzak desteği de sağlanıyor
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
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