Polonya Sınırında Yoğunluk Devam Ediyor - Haberler

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Polonya Sınırında Yoğunluk Devam Ediyor

DailyMotion.com - Güncel
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Ukrayna'dan çıkmaya çalışanların en önemli adreslerinden biri Polonya. Ülkeden ayrılan 2.5 milyondan fazla insanın onda birinden fazlası Polonya'nın başkenti Varşova'ya gitti.

Ukrayna'dan çıkmaya çalışanların en önemli adreslerinden biri Polonya. Ülkeden ayrılan 2.5 milyondan fazla insanın onda birinden fazlası Polonya'nın başkenti Varşova'ya gitti.

İnsanlar sınırda otobüslere binmek için uzun kuyruklarda bekliyor. Ukrayna'dan gelenlere yol boyunca uzanan çadırlarda çeşitli erzak desteği de sağlanıyor

DailyMotion.com / Güncel

Varşova, Ukrayna, Polonya, Güncel, Haberler

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