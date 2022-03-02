Polonya sınırında bekleyen Ukraynalıların ihtiyaçları karşılanıyor

Rusya'nın saldırılarının ardından ülkelerini terk ederek Polonya sınırına gelen Ukraynalıların temel ihtiyaçları sınırdaki yetkililer tarafından karşılanıyor.

Rus saldırılarının ardından Ukraynalıların ülkelerinden ayrılışı devam ederken sınır noktalarında yoğunluk yaşanıyor. Sınırda zaman zaman yaşanan uzun bekleyişler için ise BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR) harekete geçti. BM yetkilileri Ukrayna'dan ayrılanların taleplerini hızlı bir şekilde karşılamaya çalışıyor. Sınırda kurulan kabul noktalarında kaydı alınan ve ihtiyacı olan Ukraynalılara su, ayakkabı temin ediliyor. Bekleyenler için kurulan yataklarla Ukraynalıların ihtiyaçları hızla karşılanıyor. - VARŞOVA

İhlas Haber Ajansı - Yerel