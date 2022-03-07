Polonya: Savaşın başından itibaren 1 milyon 67 bin kişi sınırdan giriş yaptı

Polonya Sınır Muhafızları, bugün yaptığı açıklamayla 24 Şubat'tan itibaren 1 milyon 67 bin kişinin Ukrayna sınırından geçerek Polonya'ya sığındığını belirtti.

Sınır Muhafızları açıklamasında Ukrayna'dan Polonya'ya geçişlerde rekor kırıldığını ve bir günde 142 bin 300 kişinin geçiş yaptığını açıkladı. Sınırlarda artan geçiş trafiğine dikkat çeken Sınır Muhafızları bugün sabah yerel saatle 07.00 itibariyle 42 bin kişinin sınırdan geçtiğini ifade etti.