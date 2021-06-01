Polonya Rusya maçı saat kaçta? Polonya Rusya maçı hangi kanalda?
Bugün gerçekleşecek Polonya Rusya hazırlık maçı ne zaman? Polonya Rusya maçı saat kaçta? Polonya Rusya maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde.
Bugün gerçekleşecek Polonya Rusya hazırlık maçı ne zaman? Polonya Rusya maçı saat kaçta? Polonya Rusya maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde.
POLONYA RUSYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Polonya – Rusya, Hazırlık Maçı maçı, 01-06-2021 Salı, saati 21:45 günü ekranlara gelecek. Peki, merakla beklenen Polonya-Rusya maçı hangi kanalda?
POLONYA RUSYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Polonya – Rusya, Hazırlık Maçı,S Sport, S Sport Plus, kanallarından yayınlanacak. Maç saat başlama saati 21:45'de ekrana gelecek.