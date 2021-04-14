Polonya Roma Katolik Piskoposluğu: "Katolikler, AstraZeneca ve Johnson & Johnson ile aşılanmayı kabul etmemeli"
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Polonya Roma Katolik Piskoposluğu: "Katolikler, AstraZeneca ve Johnson & Johnson ile aşılanmayı kabul etmemeli"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Polonya Roma Katolik Piskoposluğu: 'Katolikler, AstraZeneca ve Johnson & Johnson ile aşılanmayı kabul etmemeli'

Polonya Roma Katolik Piskoposluğu tarafından yapılan açıklamada, Katoliklerin AstraZeneca ve Johnson & Johnson tarafından geliştirilen korona virüs (Covid-19) aşılarını kullanmayı kabul etmemeleri gerektiği ifade edildi.

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Polonya Roma Katolik Piskoposluğu tarafından yapılan açıklamada, Katoliklerin AstraZeneca ve Johnson & Johnson tarafından geliştirilen korona virüs (Covid-19) aşılarını kullanmayı kabul etmemeleri gerektiği ifade edildi.

Polonya Roma Katolik Başpiskoposluğu'ndan, Katoliklerin AstraZeneca ve Johnson & Johnson tarafından geliştirilen korona virüs (Covid-19) aşılarını kullanmamaları yönünde tepki geldi. Polonya Roma Katolik Başpiskoposluğu Bioetik Uzmanlar Komitesi Başkanı Biskup Jozef Wrobel yaptığı açıklamada, Katoliklerin AstraZeneca ve Johnson & Johnson (J&J) aşılarını kabul etmemeleri gerektiğini kaydetti. Wrobel, Katoliklerin başka seçeneklerinin bulunmaması veya iş koşullarından doğan zorunluluk gibi durumlar dışında bu aşıları olmamaları gerektiğini ifade etti.

Komite Başkanı Wrobel, önemli ahlaki endişeler uyandırmayan diğer aşılara nazaran söz konusu aşıların, genetik mRNA tabanlı teknoloji ile üretilmesi nedeniyle kürtaj fetüslerinden elde edilen hücreye dayalı teknolojiyle üretildiklerini belirtti. Wrobel, iş gereği veya başka aşı seçeneği bulunmaması nedeniyle AstraZeneca veya J&J aşıları ile aşılanacaklarınsa, ahlaki bir suçluluk duymadan aşılanabileceklerini ifade etti.

Papa Francis de aşı oldu

Polonya Hükümet Bilgi Merkezi (Rzadowe Centrum Informacyjne) Polonya Roma Katolik Piskoposluğu'nun tutumuna ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Aşılama sürecinin bedeli bizim ve sevdiklerimizin hayatı. Aşılama bizlerin normal hayatımıza geri dönüşüne izin verecek" ifadeleri kaydedildi. Açıklamada, bugüne kadar aralarında Papa Francis ve Polonyalı Piskoposların da bulunduğu 800 milyondan fazla kişinin aşılandığı belirtildi. - VARŞOVA

Polonya Roma Katolik Piskoposluğu: 'Katolikler, AstraZeneca ve Johnson & Johnson ile aşılanmayı kabul etmemeli'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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