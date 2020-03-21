Polonya polisinden çağrı: Lütfen ikinci bir karara kadar tüm suçlara ara verin
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle görev yükü ağırlaşan Polonya polisi, "Lütfen ikinci bir karara kadar tüm suçlara ara verin" çağrısında bulundu
21.03.2020 18:15 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:15
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle görev yükü ağırlaşan Polonya polisi, "Lütfen ikinci bir karara kadar tüm suçlara ara verin" çağrısında bulundu.
Polonya Emniyeti'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Covid-19 salgınının oluşturduğu panik havası nedeniyle polis memurlarının görev yükünün ağırlaştığı belirtildi. Açıklamada mizahi bir şekilde, "Suçlardan uzak durarak yaptığınız iş birliğini takdirle karşılayacağız" ifadelerine yer verildi. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com