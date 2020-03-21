Polonya polisinden çağrı: Lütfen ikinci bir karara kadar tüm suçlara ara verin Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle görev yükü ağırlaşan Polonya polisi, "Lütfen ikinci bir karara kadar tüm suçlara ara verin" çağrısında bulundu

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle görev yükü ağırlaşan Polonya polisi, "Lütfen ikinci bir karara kadar tüm suçlara ara verin" çağrısında bulundu. Polonya Emniyeti'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Covid-19 salgınının oluşturduğu panik havası nedeniyle polis memurlarının görev yükünün ağırlaştığı belirtildi. Açıklamada mizahi bir şekilde, "Suçlardan uzak durarak yaptığınız iş birliğini takdirle karşılayacağız" ifadelerine yer verildi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com