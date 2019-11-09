Polonya otobüsü Almanya'da kaza yaptı: 7'si ağır, 13 yaralı

09.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:07

Polonya'dan Almanya'nın Hamburg kentine giden otobüs kaza yaptı. Kazada 7'si ağır, 13 kişi yaralandı.



Polonya'dan Almanya'nın Hamburg kentine giden Polonya plakalı yolcu otobüsü A1 otobanında Stapelfeld -Barsbüttel arasında kaza yaptı. Alman polisinin verdiği bilgilere göre 46 yolcunun seyahat ettiği otobüs bilinmeyen bir sebeple kendi şeridinden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Sabaha karşı 05: 48'de (TSİ 07: 48) meydana gelen kazada 7'si ağır olmak üzere 13 kişi yaralandı. Olay yerine 50'ye yakın ambulans, polis ve itfaiye aracı sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Alman polisi yaralıların durumu hakkında şimdilik detaylı bilgi vermezken, A1 otobanı ise Hamburg yönünde olmak üzere bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayı yara almada atlatan yolcuları Hamburg'a götürmesi için de ek otobüs temin edildi. - BERLİN

Kaynak: İHA