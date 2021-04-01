Polonya'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki varlıklarına ait fotoğraf sergisi İstanbul Üniversitesinde açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polonya'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki varlıklarına ait fotoğraf sergisi İstanbul Üniversitesinde açıldı

Anadolu Ajansı / Mehmet Kara - Haberler | Güncel
Polonya'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki varlıklarına ait fotoğraf sergisi İstanbul Üniversitesinde açıldı

Polonya'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki varlıklarına ait fotoğrafların yer aldığı sergi, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörlük Binası'nda açıldı.

Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu
Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu

Polonya'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki varlıklarına ait fotoğrafların yer aldığı sergi, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörlük Binası'nda açıldı.

Polonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ile İÜ Leh Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı iş birliğinde 15 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek sergide, bu ülkenin dünya mirası listesindeki doğal güzellikleri, turistik mekanları, mimari yapıları ve tarihi madenlerine ait bazı fotoğraflar yer alıyor.

İÜ Rektörü Mahmut Ak'ın ev sahipliğini yaptığı serginin açılışına, Polonya İstanbul Başkonsolosluğu Misyon Şefi Dariusz Gumieniczek, Kamu ve Kültür Diplomasi Muavin Konsolosu Dorota Andrzejak, Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Oleksandr Gaman ile bazı davetliler katıldı.

Polonya'nın söz konusu listeye 1978'de giren ilk varlığı, Krakow'daki Eski Şehir ve Wieliczka'daki Kraliyet Tuz Madeni oldu. Söz konusu liste, 2019'da Ostrowiec Swietokrzyski yakınlarında bulunan Krzemionki'yi kapsayacak şekilde genişletildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kara

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal İhsan Yavuz Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bahar Candan Aleyna Tilki Merve Dizdar Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Can Bartu Şenol Güneş Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Polonya'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki varlıklarına ait fotoğraf sergisi İstanbul Üniversitesinde açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 14:34:06. #1.16#
title