Polonya'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki varlıklarına ait fotoğraf sergisi İstanbul Üniversitesinde açıldı

Polonya'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki varlıklarına ait fotoğrafların yer aldığı sergi, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörlük Binası'nda açıldı.

Polonya'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki varlıklarına ait fotoğrafların yer aldığı sergi, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörlük Binası'nda açıldı.

Polonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ile İÜ Leh Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı iş birliğinde 15 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek sergide, bu ülkenin dünya mirası listesindeki doğal güzellikleri, turistik mekanları, mimari yapıları ve tarihi madenlerine ait bazı fotoğraflar yer alıyor.

İÜ Rektörü Mahmut Ak'ın ev sahipliğini yaptığı serginin açılışına, Polonya İstanbul Başkonsolosluğu Misyon Şefi Dariusz Gumieniczek, Kamu ve Kültür Diplomasi Muavin Konsolosu Dorota Andrzejak, Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Oleksandr Gaman ile bazı davetliler katıldı.

Polonya'nın söz konusu listeye 1978'de giren ilk varlığı, Krakow'daki Eski Şehir ve Wieliczka'daki Kraliyet Tuz Madeni oldu. Söz konusu liste, 2019'da Ostrowiec Swietokrzyski yakınlarında bulunan Krzemionki'yi kapsayacak şekilde genişletildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kara