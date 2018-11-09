Polonya'nın "Anakonda 2018" Tatbikatı Başladı

Polonya'nın "Anakonda 2018" adlı ulusal askeri tatbikatı, NATO müttefiki 10 ülke ve yaklaşık 17 bin 500 askerin katılımıyla başladı.

Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya ve Baltık Denizi'nde gerçekleşen tatbikatta Polonya ordusundan 12 bin 500, diğer NATO ülkelerinden ise yaklaşık 5 bin asker görev alıyor.

Tatbikata 5 bin askeri teçhizat, 45 savaş gemisi ve 150 hava aracı katılıyor.

Hava odaklı tatbikatın temel amacı, Polonya Silahlı Kuvvetlerinin eğitimini sağlamak ve modern tehditlere karşı ulusal güçler ile müttefik ülkelerin güçleri arasında entegrasyonu artırmak olarak ön plana çıkıyor.

Hiçbir ülkeyi hedef almadığı ve tamamıyla savunma amaçlı olduğu kaydedilen tatbikatın, NATO'nun "doğu kanadında", Rusya'yla sınırı olan ülkelerde gerçekleşmesi ise dikkati çekiyor.

Polonya'nın NATO müttefikleriyle yürüttüğü ulusal tatbikat 17 Kasım'a kadar sürecek.

Polonya Silahlı Kuvvetleri, 2006 yılından bu yana her iki yılda bir Anakonda tatbikatını gerçekleştiriyor.