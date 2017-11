Polonya Milli Günü Resepsiyonu

Polonya Milli Günü, Ankara'da verilen resepsiyonla kutlandı.



Polonya Büyükelçiliğindeki resepsiyona, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang'ın yanı sıra başkentteki misyon şefleri, askeri ateşeler ile çok sayıda davetli katıldı.



Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, yaptığı konuşmada, tarihte ilişkileri bu kadar uzun soluklu ve yoğun olan çok fazla devlet bulunmadığını söyledi.



Bu kadim dostluğun zaman içinde geniş bir yelpazeye yayılmış olup, günümüzde de siyasetten savunmaya her alanda gelişen bir seyir izlediğini belirten Alpay, şöyle konuştu:



"Polonya'nın, Türkiye'nin AB üyelik sürecini, Türkiye'nin de 1999'da gerçekleşen Polonya'nın NATO üyeliğini desteklemesi, siyasi ilişkilerin gelişimine katkıda bulunmuştur. İkili ilişkilerimiz 2009'da imzalanan bildiriyle stratejik ortaklık seviyesine taşınmıştır."



Büyükelçi Lang ise Polonya'nın gelecek sene 100. bağımsızlık yıl dönümünü kutlayacağını kaydetti.



İki ülkenin sahip olduğu tarihi ilişkilerin, iş birliğinin geliştirmesi için sağlam bir temel oluşturduğuna dikkati çeken Lang, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekim ayındaki Polonya ziyaretinin ikili ilişkiler açısından önemli olduğunu anlattı.



"Polonya, Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyor ve bu konuda her türlü desteğe de hazır." diyen Lang, Erasmus programı çerçevesinde her yıl Türk öğrencilerin gittiği ilk ülkelerden birinin Polonya olduğunu söyledi.