Polonya merkezli Avrupa'nın büyük satış portalı Türkiye pazarına giriyor

Polonya merkezli Avrupa'nın büyük e-ticaret platformlarından birisi olan Allegro, Türkiye pazarına giriş yapıyor.

Polonya merkezli Avrupa'nın büyük e-ticaret platformlarından birisi olan Allegro, Türkiye pazarına giriş yapıyor. Satıcılar, ürünlerini Polonya gibi farklı pazarlarda satışa çıkarabilecek.

Çok fonksiyonlu e-ticaret yönetim programı olan Propars, Polonyalı e-ticaret platformu Allegro ile işbirliğine gitti. Anlaşma ile satıcılar, Propars'ın sağladığı hizmet ve Allegro aracılığı ile ürünlerini Polonya gibi farklı pazarlarda satışa çıkarabilecek. E-ticaret sitesi Allegro ile Polonya'daki e-ticaret hakkında bilgilerin verildiği online toplantı düzenlendi. Toplantıda, iki ülke arasındaki ticaretin önemine dikkat çekildi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Polonya Türkiye Büyükelçiliğinde Ticaret Baş müşaviri Attila Gökhan Kızılarslan, "Polonya özellikle gelişmiş Avrupa Birliği ülkelerinden ciddi yatırımlar çekiyor. Ülkede, lojistik alanında çok ciddi adımlar atıldı. 2021 itibariyle Polonya, yüzde 3'lük bir büyümeye ulaştı. Ülkenin ithalat ve ihracat performansı iyi bir durumda diyebiliriz. Türkiye ile Polonya arasındaki ticarete bakıldığı zaman, koronavirüs pandemisine rağmen 2020 yılı içerisinde ticaretimizi kurduk diyebiliriz" dedi.

(Muhammed Fırat Aksoy/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı