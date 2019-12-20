: Polonya'da mahsur kalan TIR şoförü için meslektaşları internette yardım kampanyası başlattı

20.12.2019 07:20 | Son Güncelleme: 20.12.2019 08:18

İran'ın kuzeybatısınaki Khoy'da yaşayan Fardin Kazemi, Polonya'ya kuru üzüm götürmüştü ve Çek Cumhuriyeti'ne devam edip, oradan İran'a götüreceği yükü alacaktı. Ancak Kazemi'nin aracının bozulması sonucu ülkeden çıkış yapamadı. Olayı duyan Polonyalı meslektaşları, tamir ettirecek parası kalmayınca, aracında yatması gereken talihsiz şoför için internette yardım kampanyası başlattı.24 saat içinde 400 bin TL toplandı.

İNTERNETTE KAMPANYA

25 yıldan uzun süredir Avrupa'ya çalışan Fardin Kazemi'nin sorunları, 30 yıllık TIR'ının Katowice kentinin kuzeyindeki Kozieglowy kasabası yakınlarında 3 Aralık'ta bozulmasıyla başladı. Olayı duyan Polonyalı kamyon şoförleri, Kazemi'nin eski aracını tamir etmenin, ekonomik açıdan anlamlı olmayacağı belirleyince, yeni bir araç alınmasına karar verdi. İnternet üzerinden aracın tamiri ve İranlı meslektaşlarına gıda ve kalacak yer parası için kampanya başlattı. 100 bin zlotylik ilk hedefe 24 saat içinde ulaşıldı ve hala bağışlar gelirken, toplam şu anda bunun iki katını da aştı.

"POLONYA HALKI BANA MELEK GİBİ DAVRANDI"

İran yasalarına göre, ülkeye üç yaşından büyük araç ithal edilemiyor, bu nedenle Polonyalı şoförler, Kazemi'nin TIR dorsesini çekmeye uygun, ikinci el 2017 model, DAF XF 106 model bir TIR almaya karar verdi. Ancak İran'ın bazı AB mallarına koyduğu ambargo nedeniyle araç İran'a götürülemeyebilir. Şimdi Kazemi'nin bundan muaf olabilmesi için uğraş veriliyor. Kazemi, "27 yıldır Avrupa'yı dolaşıyorum. Şu ana dek Polonyalıları daha iyi tanıma fırsatım olmamıştı ama Polonya halkı bana melek gibi davrandı. Bu olaydan sonra harika insanlar olduklarını gördüm. Kaygılandırmamak için anneme olanı biteni anlatmadım. Sadece işteyim sanıyor" dedi.

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