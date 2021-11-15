Polonya - Macaristan ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Polonya - Macaristan maçı şifresiz mi?
2022 Dünya Kupası Elemelerinde hedefine ulaşmak isteyen Polonya - Macaristan bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Polonya - Macaristan maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
2022 Dünya Kupası Elemelerinde heyecanla beklenen müsabakada Polonya - Macaristan karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Polonya - Macaristan maçı şifresiz mi? Polonya - Macaristan maçı hakemi kim? Polonya - Macaristan maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Polonya - Macaristan, 2022 Dünya Kupasi Eleme grubu maçı, 15.11.2021 Perşembe bugün saat 22.45'te oynanacak.
Polonya - Macaristan maçı S Sport platformundan yayınlanacak.
Polonya - Macaristan maçını izlemek için S Sport kullanıcı olmalısınız.
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