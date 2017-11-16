Polonya Macaristan'ın "Vetosuna" Güveniyor

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Blaszczak, Avrupa Parlamentosunun (AP) Polonya hakkında yaptırım prosedürü başlatma kararının Avrupa Komisyonunda oylanmaya sunulması durumunda Macaristan'ın veto etmesini beklediklerini söyledi.



Blaszczak, Polonya Devlet Radyosuna yaptığı açıklamada, veto konusunda Macar yetkililerle görüşmediğini ancak Macaristan'ın bu konuda ülkesine destek vereceğine inandığını kaydederek, "Macarlar sırada kendilerinin olduğunun kesinlikle bilincindeler." dedi.



Avrupa Birliği (AB) yöneticilerinin, Batı Avrupa'yı krize sürükleyen hükümetlerin benzerini Polonya'da da istediğini iddia eden Mariusz Blaszczak, Polonya ve Macaristan'ın sığınmacı politikasında aynı fikirde olduğunu kaydetti.



AP Genel Kurulunda dün düzenlenen "Polonya'da hukukun üstünlüğü ve demokrasi" konulu oturumda, son dönemde Polonya Hükümeti'nin yargı alanında getirdiği reform ve değişikliklerin, ülkede demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarında AB değerlerine uygun olmadığı savunulmuştu.



Genel Kurulda görüşüldükten sonra 152'ye karşı 438 kabul ve 71 çekimser oyla kabul edilen tasarıda, Parlamentonun AB Konseyine, Polonya'da hukuk devletinin daha fazla aşınmasının önüne geçilmesi için gerekli önlemleri alması amacıyla 7'nci maddeyi çalıştırması istenmişti.



AB Sözleşmesinin 7'nci maddesi, başta üye ülkelerin oy hakkının elinden alınması olmak üzere birçok hakkın askıya alınmasını düzenliyor.



Kararda, Polonya yönetiminden yargı alanındaki değişiklikleri geri çekmek, AB Konseyi, Venedik Komisyonu ve Avrupa Adalet Divanının karar ve tavsiyelerini uygulamak dışında geçen cumartesi başkent Varşova'da düzenlenen ırkçı ve yabancı düşmanı gösteriyi kınaması talep edildi.



Bir üye ülke hakkında yaptırım prosedürü başlatma kararı, AP tarihinde 2'nci kez alınıyor. Bu yöndeki ilk prosedür daha önce mayıs ayında Macaristan için başlatılmıştı.