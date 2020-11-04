Polonya korona virüs salgınında kendi rekorunu kırdı
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Polonya korona virüs salgınında kendi rekorunu kırdı

04.11.2020 14:37 | Son Güncelleme: 04.11.2020 14:40
Polonya korona virüs salgınında kendi rekorunu kırdı

Korona virüs salgınıyla mücadele eden Polonya bugün kendi rekorunu kırdı.

Korona virüs salgınıyla mücadele eden Polonya bugün kendi rekorunu kırdı. Polonya Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 24 bin 692 yeni vak'a tespit edilirken, 373 kişi ise hayatını kaybetti.

Korona virüs salgının ikinci dalgasının etkili olduğu ülkelerden Polonya'da bugün pandeminin başından bu yana en yüksek vak'a tespit edildi. Polonya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni vak'a sayısının 24 bin 692, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 373 olduğu belirtildi. Son verilerle birlikte korona virüs salgınının başlangıcından bu yana ülkede tespit edilen vak'a sayı 439 bin 536'ya, can kaybı sayısı ise 6 bin 475'e yükseldi. Bakanlık hastanelerde 18 bin 654 kişinin COVID-19 tedavisi gördüğünü açıklarken, mevcut 2 bin 94 solunum cihazının bin 625 hasta tarafından kullanıldığını bildirdi. Toplamda 408 bin 121 kişinin karantinada olduğu ülkede, 43 bin 549 kişinin de epidemiyolojik denetim altında olduğu ifade edildi. Şimdiye kadar iyileşen hasta sayısının ise 168 bin 960 olarak açıklandı.

YENİ ÖNLEMLER BEKLENİYOR

İkinci dalgayla mücadele kapsamında Polonya'da önce 2 hafta süreliğine kapatılan kafeterya, bar, restoran, diskolar, gece kulüplerinin önceki gün yayınlanan kararnameyle, süresiz olarak kapatılması kararlaştırılmıştı. Bir süre önce tamamı "kırmızı bölge" ilan edilen ülkede havuz ve fitness kulüpleri kapatılmış, anaokulu ve ilkokul 1,2,3. sınıflar hariç tüm sınıflarda uzaktan eğitime geçilmiş, 16 yaşından küçük çocuklara ise yanlarında bir yetişkin olmaksızın 08: 00-16: 00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Azizler Bayramı'nda mezarlıklarda oluşacak kalabalığı önlemek amacıyla tüm mezarlıklar 3 gün süreliğine ziyarete kapatılmış, devlet memurlarının ise önümüzdeki 2 hafta boyunca evden çalışmaları kararlaştırılmıştı. Bugün öğleden sonra basın toplantısı düzenleyecek olan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin pandemiyle mücadelede yeni önlemler açıklayacağı bildirildi. Ülke ekonomisine yük getirmemesi açısından ekonomik ve toplumsal hayatı tamamıyla durduracak önlemler almak yerine kısmi önlemlerle ikinci dalgayı atlatmaya çabalayan Morawiecki hükümetinin akşamları belli saatler arasında sokağa çıkma yasağı ilan edebileceği belirtiliyor.

Öte yandan ülkedeki yüksek vak'a sayıları diğer Avrupa ülkelerini de Polonya konusunda önlem almaya sevk etti. Bu kapsamda Almanya ve İngiltere Polonya'dan gelecek yolculara 14 günlük karantina uygulaması başlatırken, Slovakya ve Yunanistan ise Polonyalı yolcuların ancak negatif korona virüs test sonucunu göstermeleri koşuluyla ülkeye giriş yapabileceklerini bildirdi.

(Ebru Orhan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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