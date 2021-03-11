Polonya, korona olduğu halde kendini izole etmeyen Rus Konsolosu sınır dışı etti
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Polonya, korona olduğu halde kendini izole etmeyen Rus Konsolosu sınır dışı etti

11.03.2021 14:10 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:29
Polonya, korona olduğu halde kendini izole etmeyen Rus Konsolosu sınır dışı etti

Polonya, Rusya'nın Poznan Konsolosu Igor Oszczepkow'u korona virüse yakalandığı halde kendisini izole etmediği gerekçesiyle istenmeyen kişi ilan etti.

Polonya, Rusya'nın Poznan Konsolosu Igor Oszczepkow'u korona virüse yakalandığı halde kendisini izole etmediği gerekçesiyle istenmeyen kişi ilan etti. Rus Konsolos kararın ardından ülkeyi terk etti.

Rusya'nın Poznan Konsolosu Igor Oszczepkow, Polonya tarafından istenmeyen kişi (persona non grata) ilan edildi. Polonya Özel Kuvvetler Koordinatörü Bakanı'nın Basın Sözcüsü Stanislaw Zaryn konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kararın Rus Konsolos Oszczepkow'un, korona virüse yakalandığı halde kendini izole etmemesi nedeniyle alındığını bildirdi. Zaryn Rus Konsolos'un sorumsuzca davranarak başkalarının hayatını tehlikeye attığını belirterek, "Söz konusu diplomat, eşinin korona virüs testinin pozitif çıkmasından 3 gün sonra 21 Ocak'ta kızıyla birlikte kendisinin de testinin pozitif çıkmasına rağmen sıhhi kurallara uymayarak konutundan çıkmış, çeşitli toplantılara katılmış ve kamuya açık alanlarda bulunmuştur" dedi.

Oszczepkow'un 23 Ocak'ta Polonya'nın Poznan kentinde düzenlenen Rus muhalif lider Alexei Navalny'e destek gösterilerini takip ettiğini de aktaran Sözcü Zaryn, Polonya Dışişleri Bakanlığı tarafından Rus Konsolos'un kendisini izole etmeyip, çevresi için salgın tehlikesi oluşturması üzerine istenmeyen kişi ilan edildiğini ifade etti. Zaryn, Oszczepkow'un Polonya'nın kararının ardından geçtiğimiz Şubat ayında ülkeyi terk ettiğini bildirdi.

(Ebru Orhan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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