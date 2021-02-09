Polonya, Josep Borrell'in Rusya ziyaretine tepki gösterdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Polonya, Josep Borrell'in Rusya ziyaretine tepki gösterdi

09.02.2021 17:21 | Son Güncelleme: 09.02.2021 17:24
Polonya, Josep Borrell'in Rusya ziyaretine tepki gösterdi

Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Rusya ziyaretine tepki gösterdi.

Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Rusya ziyaretine tepki gösterdi.

Sözcü Müller, Polonya kamu radyosuna yaptığı açıklamada, Borrell'in, 4-6 Şubat'ta Moskova'ya yaptığı ziyaretin "yanlış ve kötü bir adım" olduğunu söyledi.

Müller, Rusya'nın 5 Şubat'ta Almanya, Polonya ve İsveç'in birer diplomatını sınır dışı ettiğini, söz konusu ülkelerin de misillemede bulunarak bir Rus diplomatını sınır dışı etme karar aldığını hatırlattı.

Rusya'nın attığı adımların diplomatik ilişkilerde kabul edilemez olduğunu ve Borrell'in kendi propagandası için ziyareti kullandığını savunan Müller, "Borrell'in ziyareti çok yanlış bir karardı ve çok kötü bir adımdı." dedi.

AB milletvekilleri Borrell'in istifasını istemişti

Avrupa Parlamentosundaki 70'den fazla milletvekili, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e mektup yazarak, Borrell'in geçen haftaki Rusya ziyaretinde "küçük düşürücü" gelişmeler karşısında AB'nin çıkarlarını savunamadığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un basın toplantısında AB'ye yönelik eleştirilerine karşı çıkmadığı, 3 AB ülkesinin diplomatlarının "istenmeyen kişi" ilan edilmeleri karşısında ziyaretini sonlandırarak kararlı bir sinyal vermediği gerekçesiyle istifasını istemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Pervin Buldan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Leyla Şahin Usta
Magazin Sezen Aksu Buse Varol Burcu Biricik Neslihan Atagül
Spor Ömer Ali Hakan Kutlu Aykut Kocaman Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Yangın İstifa Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Polonya, Josep Borrell'in Rusya ziyaretine tepki gösterdi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 17:46:11. #1.15#
title