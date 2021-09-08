Polonya - İngiltere ne zaman, hangi kanalda? Polonya - İngiltere maçı şifresiz mi?

2022 Dünya Kupası Elemelerinde hedefine ulaşmak isteyen Polonya - İngiltere bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Polonya - İngiltere maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.