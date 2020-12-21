Polonya, İngiltere ile uçuşları askıya aldı

İngiltere'nin korona virüsün mutasyona uğradığını açıklamasının ardından Polonya da İngiltere ile uçuşlarını askıya aldı. AB ülkelerinin liderleri ise mutasyona uğramış virüs karşısında alınacak tedbirleri görüşmek üzere bugün acil toplantı yapacak.

İngiltere'nin korona virüsün mutasyona uğradığı açıklamasının ardından İngiltere ile uçak seferlerini askıya alan ülkeler arasına Polonya da katıldı. Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada güvenlik gerekçesiyle İngiltere'den Polonya'ya gerçekleştirilecek uçak seferlerinin Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece itibarıyla askıya alındığını duyurdu. Müller, kararın virüsün mutasyona uğramasından kaynaklandığını belirtti. Hükümet Sözcüsünün bu açıklamasının ardından Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski de Sağlık Başmüfettişliği'ne bugünden itibaren son birkaç gün içerisinde İngiltere'den dönmüş olan yolculara başvuruları üzerine koronavirüs testi yapılması talimatı verdiğini bildirdi.

Korona virüsün ikinci dalgasının en etkili olduğu ülkelerden Polonya'da bugün açıklanan rakamlara göre ise ülkede 4 bin 633 yeni vaka tespit edilirken, 77 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Geçtiğimiz hafta sonu ülkede 19 bin 861 yeni vaka görüldüğünü açıklayan Polonya Sağlık Bakanlığı, Cumartesi ve Pazar günü hayatını kaybedenlerin sayısının ise 626 olduğunu kaydetti. Pandeminin başından beri 1 milyon 207 bin 333 kişide korona virüs tespit edilen Polonya'da toplam 25 bin 474 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan Avrupa'da görülen yüksek vaka ve ölümlere ek olarak İngiltere'de virüsün mutasyona uğraması üzerine AB ülkelerinin liderlerinin Dönem Başkanı Almanya'nın daveti üzerine son duruma ilişkin alınacak önlemleri görüşmek üzere online toplanıyor.

(Ebru Orhan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı