Polonya, İngiltere'den gelen yolculara 1 haftalık zorunlu karantina uygulayacak
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Polonya, İngiltere'den gelen yolculara 1 haftalık zorunlu karantina uygulayacak

Polonya, İngiltere'den gelen yolculara 1 haftalık zorunlu karantina uygulayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere'de hızla yayılmakta olan korona virüsün Hindistan'da ortaya çıkan mutasyonu Delat karşısında Polonya, İngiltere'den gelecek yolculara 1 haftalık zorunlu karantina uygulanacağını duyurdu.

İngiltere'de hızla yayılmakta olan korona virüsün Hindistan'da ortaya çıkan mutasyonu Delat karşısında Polonya, İngiltere'den gelecek yolculara 1 haftalık zorunlu karantina uygulanacağını duyurdu.

Polonya, İngiltere'de hızla yayılan korona virüsün Hindistan'da ortaya çıkan mutasyonu Delta karşısında yeni önlemler aldı. Polonya, İngiltere'den gelecek olan yolculara 1 haftalık zorunlu karantina uygulaması getirildiğini duyurdu. Polonya Sağlık Bakanlığı Basın Sözcüsü Wojciech Andrusiewicz yaptığı açıklamada, uygulamanın yarından itibaren yürürlüğe gireceğini, karantinadaki kişilerin ancak 7 günün ardından yaptıracakları korona virüs testinin negatif çıkması durumunda karantinalarının sona ereceğini bildirdi.

Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski ise, "İngiltere'den gelen yolculara ilişkin alınan karantina kararı Delta korona virüsünden etkilenen bölgeden yayılma riskini azaltma amaçlı. Vatandaşlarımızın güvenliğini gözetmek zorundayız" dedi.

İlk olarak Hindistan'da tespit edilen korona virüsün Delta mutasyonu özellikle İngiltere'de hızla yayılmakta. Bu ülkedeki korona virüs vakalarının yüzde 99'unun Delta mutasyonu olduğu belirtilirken, vaka sayılarında ise her geçen gün artış kaydediliyor. Bir önceki haftaya oranla vaka sayılarında yüzde 31 artış yaşanan İngiltere'de hükümet 21 Haziran'da geçilmesi planlanan normalleşmenin 4. aşamasını 4 hafta daha uzatma kararı almıştı.

(Ebru Orhan/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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