Polonya ilgi yokluğundan 2 milyon doza yakın korona aşısını satacak

Polonya'da korona virüs aşısına olan ilginin azalması sonucu hükümet 1 milyon 900 bin doz aşıyı satma kararı aldı.

Polonya'da korona virüs aşısına olan ilginin azalması sonucu hükümet 1 milyon 900 bin doz aşıyı satma kararı aldı. Aşıların İspanya, Portekiz, Ukrayna ve Gürcistan'a satılacağı bildirildi.

Korona virüs salgınında bugüne kadar 18 milyon kişinin aşılandığı Polonya' da aşıya olan ilgi azalıyor. Aşılanma oranının nüfusun yüzde 47'sine tekabül ettiği ülkede son haftalarda korona virüs aşısına olan ilginin azalması sonucu hükümet korona virüse karşı geliştirilen aşıları satıyor. Hükümet, yaklaşan dördüncü dalgadan endişe duysa da aşıya olan ilginin azalmasıyla elindeki korona virüs aşılarını ise ziyan olmaması böyle bir karar verdi. Hükümetin, Polonya'ya halen teslimatı yapılmakta olan aşıların kontratının daha önce yapılması nedeniyle teslimatın askıya alınması yerine farklı ülkelere satılması yönünde karar verdiği açıklandı.

AŞILAR İSPANYA, PORTEKİZ, UKRAYNA VE GÜRCİSTAN'A SATILACAK

İlk etapta İspanya ve Portekiz'e 500 bin doz aşı satılacağı bildirilirken, sonraki aşamada 1 milyon dozun Ukrayna'ya, 400 bin dozun da Gürcistan'a satılması kararlaştırıldı. Belarus, Vietnam ve Arnavutluk'un da Polonya aşılarıyla ilgilendiği belirtilirken, Polonya Hükümet Stratejik Malzemeler Ajansı vatandaşlar için depolarda birkaç milyon aşının yedekleneceğini aktardı.

Öte yandan son 24 saatte 196 yeni vakanın tespit edildiği ülkede 6 kişi hayatını kaybetti. Salgının başından bu yana 2 milyon 884 bin 974 korona virüs vakası tespit edilen Polonya'da toplamda bin 297 kişi yaşamını yitirdi. 35 milyonu aşkın doz aşının yapıldığı 37,5 milyonluk ülkede aşıları tamamlananların sayısı 18 milyon 64 134 olarak açıklandı.

(Ebru Orhan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı