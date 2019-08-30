Polonya ile ABD askeri üslerin konumu için anlaştı
Varşova ve Washington, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Polonya'da 6 bölgede konuşlanacak yeni birliklerinin yeri hakkında anlaşmaya vardı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ile Polonya, ülkenin 6 bölgesinde konuşlanacak yeni Amerikan birliklerinin yeri hakkında anlaşmaya vardı.
Polonya Savunma Bakanlığından birliklerin yerleşimine ilişkin anlaşmanın sağlandığı açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın Polonya ziyaretini Dorian Kasırgası nedeniyle iptal etmesinden bir gün sonra geldi. Euronews.com'da Görüntüle