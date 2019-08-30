Polonya ile ABD askeri üslerin konumu için anlaştı

Polonya ile ABD askeri üslerin konumu için anlaştı

Varşova ve Washington, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Polonya'da 6 bölgede konuşlanacak yeni birliklerinin yeri hakkında anlaşmaya vardı.

30.08.2019 17:38
Polonya ile ABD askeri üslerin konumu için anlaştı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ile Polonya, ülkenin 6 bölgesinde konuşlanacak yeni Amerikan birliklerinin yeri hakkında anlaşmaya vardı.


Polonya Savunma Bakanlığından birliklerin yerleşimine ilişkin anlaşmanın sağlandığı açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın Polonya ziyaretini Dorian Kasırgası nedeniyle iptal etmesinden bir gün sonra geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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