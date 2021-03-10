Polonya hükümeti bir Belarus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Polonya hükümeti bir Belarus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

10.03.2021 22:41 | Son Güncelleme: 10.03.2021 22:46
Polonya hükümeti bir Belarus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Przydacz, Polonya'da görev yapan bir Belarus diplomatı "diplomatik misilleme" olarak sınır dışı etme kararı aldıklarını söyledi.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Przydacz, Polonya'da görev yapan bir Belarus diplomatı "diplomatik misilleme" olarak sınır dışı etme kararı aldıklarını söyledi.

Przydacz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Belarus'un Brest kentinde görev yapan Polonya Başkonsolosunun, Belarus Dışişleri Bakanlığınca ülkeyi terk etmesinin istenmesi üzerine söz konusu kararın alındığını belirtti.

Belarus'un aldığı kararın "nedensiz ve düşmanca" olduğu yorumunu yapan Przydacz, ülkesinin de "diplomatik misilleme" kapsamında Belarus'un Varşova Büyükelçiliğinde görev yapan bir diplomatın ülkeyi terk etmesini istediğini kaydetti.

Polonya'nın Brest Başkonsolosu 28 Şubat'ta resmi olmayan bir etkinliğe katılmasından dolayı Belarus tarafından "istenmeyen adam" ilan edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Birol Güven Bülent Ersoy Aleyna Tilki Hakan Yılmaz
Spor Can Bartu Ali Şansalan Ünal Karaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cinayet Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Polonya hükümeti bir Belarus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 22:49:21. #1.16#
title