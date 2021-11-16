Polonya güvenlik güçleri Belarus sınırında ara bölgede bulunan göçmenlere müdahale etti (2) - Haberler
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Polonya güvenlik güçleri Belarus sınırında ara bölgede bulunan göçmenlere müdahale etti (2)

AA - Haberler | Güncel

Polonya tarafından sıkılan tazyikli su ve atılan gaz fişekleri Belarus tarafında bekleyen göçmenlerin gaz kapsüllerini geri fırlatması Belarus sınırındaki ara bölgeden Polonya tarafına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere Polonya güvenlik güçlerince gaz ve tazyikli suyla müdahalede bulunuldu.

Polonya tarafından sıkılan tazyikli su ve atılan gaz fişekleri

Belarus tarafında bekleyen göçmenlerin gaz kapsüllerini geri fırlatması Belarus sınırındaki ara bölgeden Polonya tarafına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere Polonya güvenlik güçlerince gaz ve tazyikli suyla müdahalede bulunuldu. Göçmenlerin arasında bulunan bazı kişiler de, Polonya tarafından atılan gaz kapsüllerini Polonya sınırında bekleyen güvenlik güçlerine doğru geri fırlattı.

Polonya güvenlik güçleri Belarus sınırında ara bölgede bulunan göçmenlere müdahale etti (2)

Polonya güvenlik güçleri Belarus sınırında ara bölgede bulunan göçmenlere müdahale etti (2)

Polonya güvenlik güçleri Belarus sınırında ara bölgede bulunan göçmenlere müdahale etti (2)

Ara bölgeye giren düzensiz göçmenlere Polonya güvenlik güçlerince müdahale edilmesi havadan görüntülendi

Ara bölgeye giren düzensiz göçmenlere Polonya güvenlik güçlerince müdahale edilmesi havadan görüntülendi

AA - Son Dakika Haberleri

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