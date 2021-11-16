Polonya güvenlik güçleri Belarus sınırında ara bölgede bulunan göçmenlere müdahale etti (2)
Polonya tarafından sıkılan tazyikli su ve atılan gaz fişekleri Belarus tarafında bekleyen göçmenlerin gaz kapsüllerini geri fırlatması Belarus sınırındaki ara bölgeden Polonya tarafına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere Polonya güvenlik güçlerince gaz ve tazyikli suyla müdahalede bulunuldu.
Polonya tarafından sıkılan tazyikli su ve atılan gaz fişekleri
Belarus tarafında bekleyen göçmenlerin gaz kapsüllerini geri fırlatması Belarus sınırındaki ara bölgeden Polonya tarafına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere Polonya güvenlik güçlerince gaz ve tazyikli suyla müdahalede bulunuldu. Göçmenlerin arasında bulunan bazı kişiler de, Polonya tarafından atılan gaz kapsüllerini Polonya sınırında bekleyen güvenlik güçlerine doğru geri fırlattı.