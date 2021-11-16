Polonya güvenlik güçleri Belarus sınırında ara bölgede bulunan göçmenlere müdahale etti (3) - Haberler
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Polonya güvenlik güçleri Belarus sınırında ara bölgede bulunan göçmenlere müdahale etti (3)

AA - Haberler | Güncel

Düzensiz göçmen gruba yönelik tazyikli su sıkılması Düzensiz göçmen gruba yönelik gaz atılması Polonya güvenlik güçleri, Belarus sınırındaki ara bölgeden Polonya tarafına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Düzensiz göçmen gruba yönelik tazyikli su sıkılması

Düzensiz göçmen gruba yönelik gaz atılması

Polonya güvenlik güçleri, Belarus sınırındaki ara bölgeden Polonya tarafına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Polonya güvenlik güçleri Belarus sınırında ara bölgede bulunan göçmenlere müdahale etti (3)

Polonya güvenlik güçleri Belarus sınırında ara bölgede bulunan göçmenlere müdahale etti (3)

Polonya güvenlik güçleri Belarus sınırında ara bölgede bulunan göçmenlere müdahale etti (3)

Ara bölgeye giren düzensiz göçmenlere Polonya güvenlik güçlerince müdahale edilmesi havadan görüntülendi

Ara bölgeye giren düzensiz göçmenlere Polonya güvenlik güçlerince müdahale edilmesi havadan görüntülendi

AA - Son Dakika Haberleri

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