Polonya, güvenlik gerekçesiyle Afganistan'dan tahliyeleri durdurdu
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Polonya, güvenlik gerekçesiyle Afganistan'dan tahliyeleri durdurdu

Polonya, güvenlik gerekçesiyle Afganistan'dan tahliyeleri durdurdu
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Polonya'nın Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliyeleri güvenlik nedeniyle durdurduğu bildirildi.

Polonya'nın Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliyeleri güvenlik nedeniyle durdurduğu bildirildi.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Przydacz, yaptığı açıklamada, Kabil'de Taliban'ın kontrolü ele almasının ardından ülkeyi terk etmek isteyenlerin Kabil havaalanından tahliyelerinin güvenlik gerekçesiyle durdurulduğunu belirtti.

Przydacz, Kabil'den tahliye edilen ve şu an Özbekistan'da bulunan grubun Polonya tarafından gerçekleştirilen son tahliye olduğunu vurguladı.

Kararın ABD ve İngiliz yetkililere danışıldıktan sonra alındığı bilgisini paylaşan Przydacz, "Güvenlik durumuna ilişkin raporların uzunca analiz edilmesinden sonra, diplomat ve askerlerimizin hayatlarını daha fazla riske edemeyiz." ifadesini kullandı.

Polonya'nın kararı, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kabil'deki tahliye uçuşlarını 31 Ağustos'ta sonlandırılacağını açıklamasının ardından geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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