Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Kulesza: Rusya ile maça çıkmayı düşünmüyoruz - Haberler

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Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Kulesza: Rusya ile maça çıkmayı düşünmüyoruz

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Kulesza: Rusya ile maça çıkmayı düşünmüyoruz

Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Polonya Milli Takımı'nın 24 Mart'ta 2023 Dünya Kupası elemeleri kapsamında Rusya ile deplasmanda oynanması planlanan play-off maçına çıkmayı düşünmediklerini belirtti.

Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Polonya Milli Takımı'nın 24 Mart'ta 2023 Dünya Kupası elemeleri kapsamında Rusya ile deplasmanda oynanması planlanan play-off maçına çıkmayı düşünmediklerini belirtti.

Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Kulesza, yaptığı açıklamada, "Daha fazla söze gerek yok, harekete geçme zamanı. Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının artması nedeniyle Polonya Milli Takımı, Rusya'ya karşı oynanması planlanan eleme maçına çıkmayı düşünmüyor. İsveç ve Çekya Federasyonları ile FIFA'ya ortak bir açıklama iletmek için görüşme halindeyiz" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Polonya, Milli, Rusya, Spor, Dünya, Haberler

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