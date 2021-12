Polonya Erasmus Konsorsiyum Başkanı Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Erasmus Koordinatörlüğünü Ziyaret Etti

University of Social Sciences, Jagiellonian College, Powislanski University, University of Health and Engineering, University of Health ve Swietokrzyski College Üniversitelerinin Erasmus Konsorsiyum Başkanı Prof. Dr. Ernest Nowak ve Swietokrzyski College Üniversitesinden Magdalena Zuber, Erasmus+ Değişim Programı kapsamında Üniversitemizi ziyaret etti.

Sağlık Bilimleri Fakültesinde gerçekleştirilen görüşmede, Dekan Prof. Dr. Ferdi Başkurt ve Fakülte Erasmus Koordinatörleri ile ikili anlaşmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Gerontoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Işıl Kalaycı ile Gerontoloji bölümü ile ilgili değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette, Erasmus Kurum Koordinatörlüğü ofis yetkilisi Meral Kınaytürk ile personel ve öğrenci hareketliliği hakkında istişareler gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Ernest Nowak ve Magdalena Zuber, fakülte öğrencileriyle bir araya geldi. Daha sonra Üniversitemiz ile University of Social Sciences ve Swietokrzyski College Üniversiteleri ile Akademik Ders Verme ve Akademik/İdari Eğitim alma hareketliliği kapsamında ikili anlaşmalar imzalandı.

