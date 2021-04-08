Polonya Dışişleri Bakanı, Ukrayna'nın egemenlik mücadelesinde yanında olduklarını belirtti

Polonya Dışişleri Bakanı Rau Zbigniew, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Kiev'de yaptığı görüşmede, Ukrayna'nın egemenlik mücadelesinde yanında bulunduklarını ifade etti.

Polonya Dışişleri Bakanı Rau Zbigniew, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Kiev'de yaptığı görüşmede, Ukrayna'nın egemenlik mücadelesinde yanında bulunduklarını ifade etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlar Kiev'de yaptıkları görüşmede, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğini ele aldı.

Rusya'nın hareketlerinden endişe duyduklarını belirten Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü için olan mücadelesinde yanlarında olduklarını kaydetti.

Zbigniew, Ukrayna'nın NATO ve Avrupa Birliği (AB) yolunda tam üyeliğini desteklediklerini belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da ülkesinin Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası ve AB ile NATO üyeliğinin de doğal bir tarihsel süreç olduğuna işaret etti.

Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattı projesinin ele alındığı görüşmede, iki ülke arasında askeri ve siyasi iş birliğinin güçlendirilmesi de gündeme geldi.

Taraflar, Ukrayna, Polonya, Letonya'dan oluşan "Lublin üçlüsü" kapsamında iş birliğinin güçlendirilmesi ve gerçekleşecek Kırım Platformu konularını ele aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz