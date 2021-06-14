Polonya Dışişleri Bakanı Rau: "NATO ve Avrupa'nın Türk müttefiklerine ihtiyacı var"
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Polonya Dışişleri Bakanı Rau: "NATO ve Avrupa'nın Türk müttefiklerine ihtiyacı var"

Polonya Dışişleri Bakanı Rau: 'NATO ve Avrupa'nın Türk müttefiklerine ihtiyacı var'
Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Türkiye'nin NATO için önemli bir müttefik olduğuna işaret ederek, "Türkiye, özgür dünyanın savunması için gerekli bir müttefiktir.

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Türkiye'nin NATO için önemli bir müttefik olduğuna işaret ederek, "Türkiye, özgür dünyanın savunması için gerekli bir müttefiktir. Askeri yönetim altında olduğu zamanlarda bile bir NATO üyesi olarak güvenilirliği konusunda hiçbir şüphe duyulmadı. Bugünkü Türkiye demokratik bir ülke olurken, durum da farklı değildir. NATO ve Avrupa'nın Türk müttefiklerine ihtiyacı vardır." ifadelerini kullandı.

Rau, Polonya'nın Rzeczpospolita gazetesine verdiği söyleşide Türkiye'nin Avrupa ve NATO için taşıdığı öneme değindi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın planlanan tek baş başa görüşmesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olduğunu vurgulayan Rau, şunları söyledi:

"Türkiye hem ABD hem de Polonya için kilit bir müttefiktir. Bunun kanıtlarından biri de Başkan Biden'ın Brüksel'de yapılacak NATO zirvesi için planlanan tek ikili görüşmesinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme olmasıdır. ABD, Afganistan'dan çekilirken, bu çekilmenin gözetimi Türk ordusu tarafından yapılıyor. Şunu da unutmamak gerekir ki Türkiye, özgür dünyanın savunması için gerekli bir müttefiktir. Askeri yönetim altında olduğu zamanlarda bile bir NATO üyesi olarak güvenilirliği konusunda hiçbir şüphe duyulmadı. Bugünkü Türkiye demokratik bir ülke olurken, durum da farklı değildir. NATO ve Avrupa'nın Türk müttefiklerine ihtiyacı vardır."

Rau, bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Baltık Denizi'nden geçerek Rus doğal gazını Avrupa'ya ulaştıracak Nord Stream 2 projesini inşa eden şirketlere ABD'nin uyguladığı yaptırımdan vazgeçmesi haberini basından duyduğunu belirten Rau, "Amerikalı müttefiklerimiz, bu kararın sonuçlarına dünyanın en çok maruz kalacak olan bölgesi ile müzakere için vakit bulamamışlardır." dedi.

Bu projenin Ukrayna, Polonya ve diğer NATO ile Orta Avrupa ülkeleri için askeri tehdidi artıracağına da işaret eden Rau, Rusya'yı komşularına karşı agresif bir siyaset yürütmekle suçladı.

Rau, Belarus'taki gelişmelere ilişkin de değerlendirmede bulunarak, "Polonyalılar, Belarus demokrasisini, kendi hayatlarını ve sevdiklerini tehlikeye atan cesur Belarusluları desteklemek için birleşmeli, bu sayede Belarus halkı demokrasi hakkını kazanabilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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