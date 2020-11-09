Polonya Devlet Başkanı Duda, ABD ile imzalanan savunma anlaşmasını onayladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Polonya Devlet Başkanı Duda, ABD ile imzalanan savunma anlaşmasını onayladı

09.11.2020 22:16 | Son Güncelleme: 09.11.2020 22:27
Polonya Devlet Başkanı Duda, ABD ile imzalanan savunma anlaşmasını onayladı

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, ABD ile imzalanan Genişletilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması'nı (EDCA) onayladı.

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, ABD ile imzalanan Genişletilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması'nı (EDCA) onayladı. Anlaşma ile Polonya'daki Amerikan askeri sayısının bin asker daha arttırılarak 5 bin 500'e çıkarılmasının yolu açılmış oldu.

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Polonya ile ABD arasında geçtiğimiz Ağustos ayında imzalanan Genişletilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması'nı (EDCA) onayladı. İki ülke Savunma Bakanları Mike Pompeo ve Mariusz Blaszczak, 15 Ağustos'ta Varşova'da anlaşmayı imzalamıştı. Duda'nın anlaşmayı onaylaması ile ABD'nin Almanya'da NATO kapsamında görev yapan 12 bin askerini geri çekerek, bin askerini Polonya'ya sevk etmesinin yolu açılmış oldu.

20 bin ABD askerinin Polonya'da görev yapabileceği askeri altyapının hazırlanmasını da içeren anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirten Devlet Başkanı Duda, toprakları üzerindeki Amerikan askeri varlığının hem kendi ülkesi hem de NATO'nun doğu kanadı için büyük önem taşıdığını aktardı.

Öte yandan ABD, geçtiğimiz aylarda Almanya'nın NATO'ya yeterince katkı sağlamadığını gerekçe göstererek, Almanya'da NATO kapsamında görev yapan 12 bin ABD askerini geri çekeceğini açıklamıştı.

(Ebru Orhan/İHA)

Polonya Devlet Başkanı Duda, ABD ile imzalanan savunma anlaşmasını onayladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'nin yeni Başkanı Biden'ı tebrik etti
Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'nin yeni Başkanı Biden'ı tebrik etti
Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales sürgündeki bir yılın ardından ülkesine döndü
Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales sürgündeki bir yılın ardından ülkesine döndü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu

Manşet

Haberler

Politika

Son Dakika Haberleri

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: "Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir" - HaberPolonya Devlet Başkanı Duda, ABD ile imzalanan savunma anlaşmasını onayladı - HaberSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Albayrak'ın istifasını kabul etti - HaberKarantinadaki CHP Gaziantep İl Başkanı'na görevden alınma şoku - HaberSon dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Albayrak'ın istifasını kabul etti - HaberSon Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi - EkonomiHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebine ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yazılı açıklama yapılacak. - HaberRusya Dışişleri Bakanlığı : "Türkiye ile Dağlık Karabağ konusunda fikir ayrılıklarımız var" - HaberSon dakika gündem: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Atatürk'ün 82'nci ölüm yıl dönümü mesajı - HaberSon dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında durmaya devam edecek - HaberKoronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi - HaberSon Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Bir devlet kriziyle karşı karşıyayız - HaberBomba iddia: Binali Yıldırım ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir - Haber
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ziya Selçuk Kamala Harris Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yıldız Tilbe Türkan Şoray Demet Özdemir Yasemin Allen
Spor Caner Erkin Ali Şansalan Eddie Newton Mbaye Diagne Sergen Yalçın
Daha Fazla Kasım İstifa Cep Telefonu Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Polonya Devlet Başkanı Duda, ABD ile imzalanan savunma anlaşmasını onayladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 22:28:10. #1.14#
title